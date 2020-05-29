Политика

RT на русскомRT на русскомPolitico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
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"В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток — 2" между Россией и Германией и отношения с Китаем", — рассказала Politico
 со ссылкой на источник в администрации американского лидера.
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