Политика

РИА НовостиРИА НовостиPolitico сообщило о новых фактах давления США на Зеленского

Глава американского Минэнерго Рик Перри потребовал от Киева включить в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" граждан США, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
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