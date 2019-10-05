Как Трамп погряз в международных скандалах - в материале "Газеты.Ru". Глава министерства энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании "Нафтогаз" за счет американцев, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Politico сообщило о новых случаях давления США на Зеленского

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Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

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