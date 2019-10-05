Политика
Газета.RuPolitico сообщило о новых случаях давления США на Зеленского
Как Трамп погряз в международных скандалах - в материале "Газеты.Ru". Глава министерства энергетики США Рик Перри требовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании "Нафтогаз" за счет американцев, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.
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Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru вчера в 04:13
Политика
Президент Литвы оценил сроки возможного захвата своей страны Россией
В интервью CNN, опубликованном 3 октября, литовский лидер оценил сценарий аналитиков центра RAND, согласно которому Россия способна занять территорию Литвы менее чем за двое суток.
Известия 15:46
Политика
РФ адаптирует экономику для выполнения Парижского соглашения
В России разработают национальный план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения по климату, а ткже снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.
РЕН ТВ 17:43
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной
Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru вчера в 17:04
Происшествия
Напавший на префектуру в Париже придерживался радикального ислама
«Нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов», — рассказал Рикар.
Парламентская газета 11:33
Гаджеты
Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
Профиль вчера в 13:21
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 Армата
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна 19:17
Хоккей
Хоккейный агент сообщил о смерти Самвела Мнацяна
Хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил о смерти защитника Самвела Мнацяна от онкологического заболевания. Игрок скончался в возрасте 29 лет.
Чемпионат 17:08
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Политика
Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости 21:03
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
РИА Новости вчера в 02:39
Футбол
Игнатьев и Могилевец заменят Зобнина и Жемалетдинова в сборной России
Sport24.ru вчера в 07:27
Политика
Путин призвал телевидение не выставлять Украину в невыгодном свете
Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в дурном свете.
Мойка78 03 октября в 15:54
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
РЕН ТВ 13:07
Происшествия
Сбербанк расследует утечку данных клиентов
В Сбербанке проводится служебное расследование по подозрению в утечке персональных данных клиентов.
9111.ru 03 октября в 03:37
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии не скрываться от сына
«Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга и по совместительству экс-короля Малайзии Мухаммада V не прятаться от сына.
Телепрограмма вчера в 04:07
Футбол
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского «Динамо»
Вечерняя Москва 09:52
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Нефтепровод взорвался в Колумбии
RT на русском 20:18
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp
Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру вчера в 04:37