Политика

РБКРБКPolitico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского

Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Украины Владимира Зеленского искоренить коррупцию и подталкивал его к изменениям в государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

RT на русском13:06

СМИ узнали о новых фактах давления Вашингтона на Украину

Известия14:29

СМИ узнали о попытках США включить своих людей в правление «Нафтогаза»

Московский Комсомолец13:34

Стало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского

Lenta.ru13:26

Американцы требуют от Зеленского включить своих людей в правление «Нафтогаза»

URA.Ru14:37

Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского

РБК12:51

Politico: глава Минэнерго США требовал включить больше американцев в правление «Нафтогаза»

ТАСС12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:12, Вашингтон
Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 15:56
Фигурное катание

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 04:51
Культура

Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

Москва-Баку.ru 16:52
Политика

Польша планирует прекратить поставки газа из России

Как известно уже через 3 года (в 2022 г.) завершаются контрактные отношения между РФ и Польшей на поставку природного газа.
Южный Федеральный вчера в 11:23
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК 16:31
Политика

Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

Известия 17:02
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Политика

В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Политика

В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Происшествия

Четыре авто и маршрутка столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

Четыре автомобиля столкнулись с маршрутным такси в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ 13:41
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Политика

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Армия и оружие

В Сети появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»

В Сети опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» реактивными снарядами на учениях под Хабаровском.
Экономика сегодня 04:24
Общество

Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей

В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Футбол

СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»

Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК 15:01
Политика

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Политика

Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете

Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт 05:18
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

NewInform 09:08
Культура

Ксения Бородина станет членом жюри кастинга в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

В эту субботу, 5 октября, кастинг в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ пройдет на Дальнем Востоке сразу в двух городах: наставники проекта Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова, а также приглашенный член жюри Ксения Бородина в поисках лучшего танцовщика страны впервые побывают в Хабаровске, а затем заедут во Владивосток – уже вместе с опытным членом жюри Ольгой Бузовой.
ОК! вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика

Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
News.ru 05:59
Космос

Назван простой способ колонизации Марса

Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь вчера в 15:41
Футбол

«Крылья Советов» победили «Сочи» благодаря дублю Соболева

Life.ru 14:31
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии

Известия 15:16
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Общество

В Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке

В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.
RT на русском 14:44
Кино

Netflix покажет четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»

iReactor вчера в 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное