Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Украины Владимира Зеленского искоренить коррупцию и подталкивал его к изменениям в государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Политика В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Политика В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг «Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.

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