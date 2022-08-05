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Politico узнало о подготовке ЕК нового плана помощи Украине на €8 млрд

Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд в замен заблокированному ранее Германией.
РБК
"Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты", — говорится в статье.
РИА Новости
Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза.
РИА Новости
По словам чиновников, оставшаяся сумма, около трех миллиардов евро, будет предоставлена в виде грантов.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

ЕС подготовил новый план помощи Киеву вместо заблокированного ФРГ
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Politico: ЕК подготовила новый проект помощи Украине на €8 млрд. взамен блокированному ФРГ
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