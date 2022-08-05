РБКPolitico узнало о подготовке ЕК нового плана помощи Украине на €8 млрдЕврокомиссия (ЕК) подготовила новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд в замен заблокированному ранее Германией.РБК"Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты", — говорится в статье.РИА НовостиПроцентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза.РИА НовостиПо словам чиновников, оставшаяся сумма, около трех миллиардов евро, будет предоставлена в виде грантов.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНREGNUMРосбалтГазета.RuПолитическая ЭкспертизаLife.ruКомсомольская правдаТелеканал 360°Экономика сегодняИзвестияНовый ДеньПодробнее о событииЕС подготовил новый план помощи Киеву вместо заблокированного ФРГREGNUM03:56Politico: Еврокомиссия разобьет новый пакет военной помощи Киеву на долгосрочные кредиты и безвозвратные грантыРосбалт18:12Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентPolitico: ЕК подготовила новый проект помощи Украине на €8 млрд. взамен блокированному ФРГLenta.ru18:41Politico: ЕС подготовил новый план помощи Украине взамен блокированного ФРГОбщественная служба новостей18:59Reuters: ЕС к сентябрю намерен сформировать новый пакет помощи Украине в размере €8 млрдТАСС4 августа в 07:56Reuters: ЕС к сентябрю сформирует новый пакет помощи Украине на €8 млрдГазета.Ru4 августа в 07:32Reuters: ЕС сформирует к осени очередной пакет помощи Украине на 8 млрд евроLife.ru4 августа в 07:11Показать ещёОценить358Поделиться