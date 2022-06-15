Военное обозрениеВ новый пакет военной помощи Украине от США войдут противокорабельные ракеты HarpoonСоединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, в который, с большой долей вероятности, войдут противокорабельные ракеты Harpoon.Военное обозрениеСогласно данным агентства, ожидаются поставки установленных на автомобилях американских противокорабельных ракет "Гарпун".РИА НовостиВ рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.ВедомостиВ ходе заседания контактной группы по поставкам вооружения на Украину глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «ставки высоки» и уменьшать потоки оружия для ВСУ нельзя.RuNews24.ruЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВВоенное обозрениеRT на русскомЦарьградNewInformLife.ruКурьер. Среда. БердскPravda.RuАбзацREGNUMРБКИзвестияТК ЗвездаНовый ДеньCT newsИА Красная ВеснаПятый каналГазета.RuВечерняя МоскваФАННациональная служба новостейDaily StormКомсомольская правдаПодробнее о событииБайден: США выделят дополнительную военную и гуманитарную помощь Украине на $1,2 млрдГазета.Ru17:38Reuters заявил о закупке США оружия для Украины на сумму в один миллиард долларовLenta.ruвчера в 10:15Politico: в пакет помощи Украине на миллиард долларов войдут пусковые установки «Гарпун»РИА Новостивчера в 11:53Bloomberg: США планируют выделить Украине крылатые ракеты берегового базированияКоммерсантъвчера в 10:50Bloomberg: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млнТАССвчера в 10:44В новый пакет военной помощи Украине от США войдут противокорабельные ракеты HarpoonВоенное обозрениевчера в 10:43Politico: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрдRT на русскомвчера в 12:06Показать ещёОценить1KПоделиться