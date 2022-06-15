Будьте в Плюсе

В новый пакет военной помощи Украине от США войдут противокорабельные ракеты Harpoon

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, в который, с большой долей вероятности, войдут противокорабельные ракеты Harpoon.
Военное обозрение
Согласно данным агентства, ожидаются поставки установленных на автомобилях американских противокорабельных ракет "Гарпун".
РИА Новости
В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.
Ведомости
В ходе заседания контактной группы по поставкам вооружения на Украину глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «ставки высоки» и уменьшать потоки оружия для ВСУ нельзя.
RuNews24.ru

Подробнее о событии

Байден: США выделят дополнительную военную и гуманитарную помощь Украине на $1,2 млрд
Газета.Ru17:38
Reuters заявил о закупке США оружия для Украины на сумму в один миллиард долларов
Lenta.ruвчера в 10:15
Politico: в пакет помощи Украине на миллиард долларов войдут пусковые установки «Гарпун»
РИА Новостивчера в 11:53
Bloomberg: США планируют выделить Украине крылатые ракеты берегового базирования
Коммерсантъвчера в 10:50
Bloomberg: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн
ТАССвчера в 10:44
В новый пакет военной помощи Украине от США войдут противокорабельные ракеты Harpoon
Военное обозрениевчера в 10:43
Politico: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд
RT на русскомвчера в 12:06

Интересное

Юрист Соловьев сообщил об ужесточении в России требований к выдаче водительских прав

В подготовленном МВД законопроекте предлагается ряд поправок в законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав.
РИА Новости18:16

Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою».
РБК20:36

Постпред США при НАТО: у стран Запада не хватает резервов для вооружения Украины

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что у некоторых стран Запада не хватает ресурсов для обеспечения Украины оружием в том количестве, в котором страна его запрашивает.
RT на русском18:54

Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

Двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.
Lenta.ruвчера в 13:37

WSJ: единый фронт Запада против России разваливается из-за высоких цен на газ в Европе

Обозреватель The Wall Street Journal Джинджу Ли считает, что единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru17:08

Читатели Le Figaro разозлились на Зеленского из-за ситуации с поездкой Макрона в Киев

Читателей французской газеты Le Figaro разозлили непрекращающиеся требования украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву оружие.
Газета.Ru18:34

ФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых, следует из решения, опубликованного на сайте регулятора.
Ведомостивчера в 14:43

В ГД с нетерпением ждут решения по апелляции на отстранение сборной РФ по хоккею

По словам депутата Сергея Бурлака, в Государственной думе с нетерпением ждут принятия решения по апелляции на отстранение сборной России по хоккею.
Solenka.infoвчера в 10:46

Уехавшего на Украину канадского генерала обвинили в сексуальном насилии

В Канаде генерал-лейтенанту в отставке Тревору Кадье, предположительно находящемуся в настоящий момент на Украине, предъявлены обвинения в двух эпизодах сексуального насилия.
Известия20:24

Гаспарян высказался о призывах Лондона по поводу осужденных к смерти наемников НАТО

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал призывы Великобритании по поводу наемников НАТО.
Solenka.infoвчера в 09:37