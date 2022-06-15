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Politico: в пакет помощи Украине на миллиард долларов войдут пусковые установки «Гарпун»

США намерены выделить новый пакет военной помощи Украине, сумма которого превысит 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg
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Аргументы и Факты
Согласно данным агентства, ожидаются поставки установленных на автомобилях американских противокорабельных ракет "Гарпун".
РИА Новости
Официально о выделении нового транша военной помощи Киеву пока не объявлялось.
BFM.ru
Предполагается, что на Украину будут поставлены боеприпасы для реактивных систем залпового огня и гаубиц M777, которые ранее были переданы киевскому режиму.
Российская газета

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