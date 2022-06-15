РИА НовостиPolitico: в пакет помощи Украине на миллиард долларов войдут пусковые установки «Гарпун»США намерены выделить новый пакет военной помощи Украине, сумма которого превысит 650 миллионов долларов, пишет Bloomberg.Аргументы и ФактыСогласно данным агентства, ожидаются поставки установленных на автомобилях американских противокорабельных ракет "Гарпун".РИА НовостиОфициально о выделении нового транша военной помощи Киеву пока не объявлялось.BFM.ruПредполагается, что на Украину будут поставлены боеприпасы для реактивных систем залпового огня и гаубиц M777, которые ранее были переданы киевскому режиму.Российская газетаЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВRT на русскомЦарьградАбзацLife.ruТК ЗвездаПятый каналКурьер. Среда. БердскНародные новостиРБКИА Красная ВеснаИзвестияPravda.RuCT newsНовый ДеньREGNUMФАНВечерняя МоскваВоенное обозрениеГазета.RuНациональная служба новостейDaily StormДума ТВПодробнее о событииНовый пакет помощи США Киеву включает две системы противокорабельных ракет и 18 гаубицRT на русском13:36Bloomberg: США планируют выделить Украине крылатые ракеты берегового базированияКоммерсантъ10:50Politico: в пакет помощи Украине на миллиард долларов войдут пусковые установки «Гарпун»РИА Новости11:53Politico: США объявят новый пакет военной помощи Киеву на $1 млрд 15 июняГазета.Ru12:07Bloomberg: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млнТАСС10:44В новый пакет военной помощи Украине от США войдут противокорабельные ракеты HarpoonВоенное обозрение10:43Reuters заявил о закупке США оружия для Украины на сумму в один миллиард долларовLenta.ru10:15Показать ещёОценить980Поделиться