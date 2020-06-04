Общество

Lenta.ruLenta.ruПолитик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. Как сообщает New York Post, она забыла выключить камеру в сервисе групповых видеозвонков Zoom.
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Мексиканский политик случайно оголила грудь на государственном совещании

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Сенатор разделась после видеоконференции и показала коллегам грудь

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Общество

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Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
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МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
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Обрезать косу Калининградом. Главные просчеты польских военных

Дуде досталось за оголтелую русофобию >>> Что касается второго проекта – строительства Центрального коммуникационного порта (ЦКП), то его журналист находит более интересным, однако считает, что необходимо обсудить военно-стратегические аспекты, так как это "гигантская инвестиция, на реализацию которой понадобятся десятилетия и десятки миллиардов".
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В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

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