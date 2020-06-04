Общество
Lenta.ruПолитик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. Как сообщает New York Post, она забыла выключить камеру в сервисе групповых видеозвонков Zoom.
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Мексиканский политик нечаянно оголила грудь на государственной онлайн-встрече
Московский Комсомолец04:58
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Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров
Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
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Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительного выходного в июне
Министерство труда и социальной защиты России разъяснило, как будет оплачиваться нерабочий день 24 июня 2020 года.
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Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Дождь вчера в 12:16
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Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
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Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
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Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции
Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
KM.ru 05:50
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МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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После разлива топлива в Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ-3
Мойка78 вчера в 17:22
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
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Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
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Презентован смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Astera вчера в 09:07
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
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В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Армия и оружие
Обрезать косу Калининградом. Главные просчеты польских военных
Дуде досталось за оголтелую русофобию >>> Что касается второго проекта – строительства Центрального коммуникационного порта (ЦКП), то его журналист находит более интересным, однако считает, что необходимо обсудить военно-стратегические аспекты, так как это "гигантская инвестиция, на реализацию которой понадобятся десятилетия и десятки миллиардов".
BaltNews.lt 03:34
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы»
«ВКонтакте» запускает новый экспериментальный сервис «Клипы» (12+), сообщили в пресс-службе социальной сети.
Время Н 06:00
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Общество
В Москве начали монтаж летних кафе
В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.
РБК 05:10