Экономика
ПрофильРоссия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Такое решение может быть принято потому, что власти Кипра не представили Москве свои предложения по изменению ставок.
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомостивчера в 14:22
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Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Здоровье
Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области
Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
Авто
В России появится новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro
Коммерсантъ 05:18
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня вчера в 08:46
Политика
Кремлев назвал выступающих против поправок в Конституцию «негодяями»
Генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев жестко раскритиковал россиян, которые выступают против поправок в Конституцию страны.
ProstoProSport 08:05
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 08:07
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
Шоу-бизнес
DJ Smash впервые стал отцом в 38 лет
Матерью малышки стала Анастасия Кривошеева. Известный музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, впервые стал отцом в 38 лет.
Версия.Инфо 07:24
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Футбол
ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ
Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».
Info-RM вчера в 03:33
Политика
Политик Гозман попросил СКР возбудить дело против Путина о приготовлении к убийству в связи с парадом Победы
Президент фонда «Перспектива» и экс-директор по гуманитарным проектам «Роснано» Леонид Гозман обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента России Владимира Путина.
Компания 06:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак высмеяла подруг, которые ретушируют свои фото
Ксения Собчак высмеяла подруг, которые ретушируют свои фото Новый троллинг от телеведущей предположительно адресован Виктории Боне, Яне Рудковской и Тине Канделаки.
Экспресс газета 07:55
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Общество
Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
Синоптики уточняют, что 20 июня прогнозируются гроза, сильный, а местами очень сильный дождь (десять-пятнадцать и 20-30 миллиметров осадков), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.
РИА Новости 06:50
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Футбол
«Крылья Советов» примут «Ахмат» в 23-м туре РПЛ
Нева Спорт вчера в 19:19
Общество
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru вчера в 22:15
Общество
Как дожди повлияли на запасы питьевой воды для Симферополя
Крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней.
РИА Новости Крым 05:36
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08