По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

с чего всё началось

Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Такое решение может быть принято потому, что власти Кипра не представили Москве свои предложения по изменению ставок.

Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении

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