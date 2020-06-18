Экономика

ПрофильПрофильРоссия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении

Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Такое решение может быть принято потому, что власти Кипра не представили Москве свои предложения по изменению ставок.
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с чего всё началось

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомостивчера в 14:22

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Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром

Компания04:20

СМИ: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Московский Комсомолецвчера в 17:34

Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

РБКвчера в 19:13

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Forbesвчера в 17:56

РФ намерена разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Газета.Ruвчера в 21:01

«Ведомости»: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Коммерсантъвчера в 16:51

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Ведомостивчера в 14:22
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

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Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Политика

Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Общество

В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента

Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ вчера в 10:43
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Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Здоровье

Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области

Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
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Авто

В России появится новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Коммерсантъ 05:18
Авто

Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo

Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня вчера в 08:46
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Политика

Кремлев назвал выступающих против поправок в Конституцию «негодяями»

Генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев жестко раскритиковал россиян, которые выступают против поправок в Конституцию страны.
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Общество

«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе

5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки

Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 08:07
Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
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Шоу-бизнес

DJ Smash впервые стал отцом в 38 лет

Матерью малышки стала Анастасия Кривошеева. Известный музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, впервые стал отцом в 38 лет.
Версия.Инфо 07:24
Политика

Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

REGNUM 07:55
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

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ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ

Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».
Info-RM вчера в 03:33
Политика

Политик Гозман попросил СКР возбудить дело против Путина о приготовлении к убийству в связи с парадом Победы

Президент фонда «Перспектива» и экс-директор по гуманитарным проектам «Роснано» Леонид Гозман обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента России Владимира Путина.
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Ксения Собчак высмеяла подруг, которые ретушируют свои фото

Ксения Собчак высмеяла подруг, которые ретушируют свои фото Новый троллинг от телеведущей предположительно адресован Виктории Боне, Яне Рудковской и Тине Канделаки.
Экспресс газета 07:55
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Общество

Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве

Синоптики уточняют, что 20 июня прогнозируются гроза, сильный, а местами очень сильный дождь (десять-пятнадцать и 20-30 миллиметров осадков), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.
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Общество

Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Фигурное катание

Глейхенгауз рассказал, почему не дружит с фигуристками

РИА Новости 03:51
Общество

Как дожди повлияли на запасы питьевой воды для Симферополя

Крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней.
РИА Новости Крым 05:36
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Футбол

ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»

Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
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