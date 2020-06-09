Финансы
Аргументы неделиПолитика дедолларизации идет полным ходом
Американские активы вот-вот превратятся в мертвый груз, и потому все здравомыслящие люди активно распродают недвижимость и гособлигации США на фоне возникшей угрозы обесценивания доллара. Так и поступили граждане КНР, где политика дедолларизации идет полным ходом.
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Гаджеты
Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020
Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.
News.ru 06:50
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Происшествия
Полиция оцепила дом Михаила Ефремова
Вести.Ru 07:09
Общество
Непрерывный экономический рост США завершился
По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru 07:46
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Политика
Путин высоко оценил работу финансовой системы РФ
Путин дал высокую оценку финансовой системе и основным финансовым учреждениям, отметив, что их работа «очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная».
REGNUM 08:55
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение к сексу спортсменки
Напомним, ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Политика
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Экономика
Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии
В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, несмотря на логистические ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Россия находит решения, как продолжить экспорт вооружений и военной техники за рубеж.
РБК 06:52
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Авто
Как возможно получить штраф за использование кондиционера в своей машине?
Ведь после запуска двигателя автоматически включается кондиционер.
Car.ru 07:11
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16