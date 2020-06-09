Американские активы вот-вот превратятся в мертвый груз, и потому все здравомыслящие люди активно распродают недвижимость и гособлигации США на фоне возникшей угрозы обесценивания доллара. Так и поступили граждане КНР, где политика дедолларизации идет полным ходом.

Гаджеты Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020 Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.

Общество Непрерывный экономический рост США завершился По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 5

Общество «Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

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Политика Путин высоко оценил работу финансовой системы РФ Путин дал высокую оценку финансовой системе и основным финансовым учреждениям, отметив, что их работа «очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная».

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 2,2K

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 559

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 331

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение к сексу спортсменки Напомним, ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 1

Политика В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента. 111

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Экономика Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, несмотря на логистические ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Россия находит решения, как продолжить экспорт вооружений и военной техники за рубеж.

Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

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