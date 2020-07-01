Политика
НТВБолее миллиона крымчан проголосовали по поправкам к Конституции РФ
В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей. Иностранные наблюдатели оценили, как организовано голосование в регионе, и решили взять этот опыт на заметку. За тем, как в Крыму идет голосование, наблюдают международные эксперты.
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с чего всё началось
"В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценят процесс голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации", — добавил Гемпель.РИА Новостивчера в 02:06
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Депутаты Европарламента ознакомятся в Крыму с организацией голосования по поправкам в Конституцию
Интерфакс - Россиявчера в 02:33
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Политика
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