Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции. Утвержденный с 2008 по 2012 год перечень состоит из 34 человек, большинство из них россияне и украинцы. Получение гражданства людьми, вошедшими в список, власти Кипра считают подозрительным.В источнике
С чего всё началось
Кипрская газета Politis опубликовала
 список 34 предположительно «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.
Forbes18:08
Подробнее о событии
Forbes

Кипрская газета назвала более 20 россиян с «подозрительными» «золотыми паспортами»

Forbes18:08
РИА Новости

Стали известны имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

РИА Новости00:12
Коммерсантъ

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Коммерсантъ22:47
ТАСС

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

ТАСС22:28
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
URA.Ru

На Кипре раскрыли имена владельцев «золотых паспортов». Больше всего — из России и Украины

URA.Ruвчера в 16:03
Lenta.ru

Раскрыты имена получивших «золотые паспорта» Кипра россиян и украинцев

Lenta.ruвчера в 15:34

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
4,2K

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
20

Джонсон не исключил выхода Британии из ЕС без заключения сделки

На этой неделе Джонсон поставит участникам переговоров ультиматум, заявив, что Великобритания и Европа должны договориться о торговой сделке после Brexit до середины октября, иначе Британия "окончательно уйдет из ЕС".
Российская газета00:57
2

Китай воспользуется опытом России при отказе от активов госдолга США

"ПолитРоссия" приводит мнение обозревателя американского издания The Street, согласно которому в долгосрочной перспективе США все-таки больше выиграют от постепенного сокращения китайских активов в долларах.
iReactor03:04
70

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
Ведомости04:44
420