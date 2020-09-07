Брянские новости 20

Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции. Утвержденный с 2008 по 2012 год перечень состоит из 34 человек, большинство из них россияне и украинцы. Получение гражданства людьми, вошедшими в список, власти Кипра считают подозрительным.