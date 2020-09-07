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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции. Утвержденный с 2008 по 2012 год перечень состоит из 34 человек, большинство из них россияне и украинцы. Получение гражданства людьми, вошедшими в список, власти Кипра считают подозрительным.В источнике
С чего всё началось
Кипрская газета Politis опубликовала
 список 34 предположительно «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.
Forbes18:08
Подробнее о событии
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
URA.Ru

На Кипре раскрыли имена владельцев «золотых паспортов». Больше всего — из России и Украины

URA.Ruвчера в 16:03
Коммерсантъ

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Коммерсантъ22:47
ТАСС

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

ТАСС22:28
Forbes

Кипрская газета назвала более 20 россиян с «подозрительными» «золотыми паспортами»

Forbes18:08
РИА Новости

Politis раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

РИА Новости00:12
Lenta.ru

Раскрыты имена получивших «золотые паспорта» Кипра россиян и украинцев

Lenta.ruвчера в 15:34

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
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Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
ТАСС06:30
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