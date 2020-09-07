Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра
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Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции. Утвержденный с 2008 по 2012 год перечень состоит из 34 человек, большинство из них россияне и украинцы. Получение гражданства людьми, вошедшими в список, власти Кипра считают подозрительным.В источнике
С чего всё началось
Кипрская газета Politis опубликовала
список 34 предположительно «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.
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