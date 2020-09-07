Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции. Утвержденный с 2008 по 2012 годы перечень состоит из 34 человек, большинство из них россияне и украинцы.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Кипрская газета «Политис» назвала имена 34-х владельцев так называемых «золотых» паспортов

Эхо Москвы01:32
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Lenta.ru

Раскрыты имена получивших «золотые паспорта» Кипра россиян и украинцев

Lenta.ruвчера в 15:34
Коммерсантъ

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Коммерсантъ22:47
ТАСС

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

ТАСС22:28
URA.Ru

На Кипре раскрыли имена владельцев «золотых паспортов». Больше всего — из России и Украины

URA.Ruвчера в 16:03
РИА Новости

Politis назвала имена россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

РИА Новости00:12

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Как сообщает ToDay News Ufa, депутат бундестага от Левой партии предположил, что возможными виновниками в произошедшей с Алексеем Навальным ситуации виноваты противники завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным
ToDay News Ufa01:35
171

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,1K

«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
Честный рейтинг букмекероввчера в 09:50

Еще два класса в школах Сахалина ушли на карантин из-за коронавируса

Еще два класса в школах Сахалинской области ушли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа среди учеников, 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна22:27