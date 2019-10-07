Политика
Евразия DailyПолитолог: Авиасообщение между Тбилиси и Москвой возобновится в 2019 году
Прямое авиасообщение между Грузией и Россией будет восстановлено к концу текущего года, считает политолог Вахтанг Маисая.
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Политолог предположил, когда восстановится авиасообщение между Грузией и Россией
Sputnik Грузиявчера в 09:18
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