Политика
РИА НовостиПолитолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
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«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко
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Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Газаров может возглавить московский Театр Сатиры
Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
Космос
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму
Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
На Украине энергоблок №4 Ровенской АЭС отключили для ремонта
Четвертый энергоблок Ровенской АЭС на Украине был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта, сообщил пресс-центр компании «Энергоатом».
Политика
Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит на полях Мюнхенской конференции по безопасности переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Футбол
Состояние стадиона «МЮ» отпугивает потенциальных покупателей
Сообщается, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая клубом, рассмотрит предложения потенциальных покупателей не ниже миллиарда фунтов.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Футбол
Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы
В Москве проходит чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу.
Политика
Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Общество
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Политика
Помпео назвал Huawei троянским конем китайской разведки
13 февраля агентство Bloomberg сообщило, что власти США выдвинули новые обвинения против Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в связи с предполагаемой кражей интеллектуальной собственности китайской компанией.
Армия и оружие
В России закончили госиспытания перспективной торпеды
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Армия и оружие
Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой
Автоспорт
Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull
По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.
Космос
Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида
По словам Шустова, более 40 астероидов размером до 100 метров ежегодно пролетают мимо Земли на расстоянии ближе, чем Луна.
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Египте, инфицированный является гражданином Китая, сообщает El-Watan.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.