Политика

РИА НовостиРИА НовостиПолитолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
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«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко

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