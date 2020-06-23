Общество
РЕН ТВПолитолог: IT-отрасль может стать локомотивом развития экономики РФ
В принципе, идет развитие той линии, которой президент придерживался с самого начала, - на поддержку социальных слоев, на поддержку медицины, на поддержку экономики и регионов. На мой взгляд, ключевым является продолжение непосредственных выплат людям.
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Повышение НДФЛ для богатых, допвыплаты на детей и расширение льготное ипотеки. Главное из обращения Путина
Общественное телевидение России11:55
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
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Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
МИР 24 вчера в 15:56
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 12:06
Футбол
Жена Вагнера Лава высказалась о переходе игрока в «Кайрат»
Лене Пирес, жена бразильского футболиста Вагнера Лава, высказалась о переходе игрока в "Кайрат".
Газета.Ru 17:20
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Футбол
Виллиан согласился остаться в «Челси» до конца сезона
Полузащитник "Челси" Виллиан останется в клубе до конца сезона.
Soccer.ru 12:28
Шоу-бизнес
Супруга Олега Газманова похвасталась точеной фигуркой в нижнем белье
Фотография явно произвела впечатление на её подписчиков, которые засыпали её комплиментами, но, справедливости ради надо сказать, что эта фотосессия была сделана не сейчас и отдельные кадры появлялись в инстаграм Марины уже более, чем полтора года.
Paparazzi.ru 10:20
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 12:15
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:26
Футбол
Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0
В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. «Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте.
LiveSport.ru 17:00
Происшествия
Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве
Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Lenta.ru 16:32
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
Segway сворачивает производство электроскутеров
Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров.
Вести.Ru 16:09
Общество
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Кино
Новый ТВ-спот «Довода» подтверждает мировую дату премьеры
Поскольку релиз нового фильма Кристофера Нолана «Довод» все-таки был перенесен, сместившись на конец июля, многие зрители по-прежнему настроены скептически относительно выхода картины в указанный срок.
Popcornnews.ru 17:00
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
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Do Rzeczy (Польша): какую игру ведет Газпром? (Do Rzeczy)
Не стоит радоваться раньше времени: Россия может вести гораздо более сложную игру, чем кажется на первый взгляд.
ИноСМИ 09:40
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Здоровье
В челябинском онкоцентре заболели коронавирусом 83 человека
Коронавирусом заразились 83 человека в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, сообщает Znak.com со сылкой на минздрав региона.
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