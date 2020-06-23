Общество

РЕН ТВРЕН ТВПолитолог: IT-отрасль может стать локомотивом развития экономики РФ

В принципе, идет развитие той линии, которой президент придерживался с самого начала, - на поддержку социальных слоев, на поддержку медицины, на поддержку экономики и регионов. На мой взгляд, ключевым является продолжение непосредственных выплат людям.
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Людмила Косткина о социальной поддержке: «Деньги пойдут на подготовку к новому учебному сезону или отдыху»

Петербургский дневник12:57

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbes11:07

Политолог: IT-отрасль может стать локомотивом развития экономики РФ

РЕН ТВ12:16

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Общественное телевидение России11:55

«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомости12:18

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда11:01

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru10:51
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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

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Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
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Общество

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Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
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Поскольку релиз нового фильма Кристофера Нолана «Довод» все-таки был перенесен, сместившись на конец июля, многие зрители по-прежнему настроены скептически относительно выхода картины в указанный срок.
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