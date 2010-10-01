В принципе, идет развитие той линии, которой президент придерживался с самого начала, - на поддержку социальных слоев, на поддержку медицины, на поддержку экономики и регионов.

Хоккей «Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 1,8K

Здоровье В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. 31

Технологии Обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян Утечка произошла 22 июня, данные находятся в бесплатном доступе. Компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти пяти миллионов россиян. 63

Футбол Российская футболистка Карпова покинула «Севилью» Испанская "Севилья" объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 37

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 46

Шоу-бизнес О пьющей компании Ефремова рассказал Охлобыстин Российский актер Иван Охлобыстин рассказал об окружении Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом. 194

Авто Появились изображения новых кроссоверов Toyota В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota. 1

Общество Путин предложил расширить программу льготной ипотеки Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика. 166

Происшествия Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом. 550

Общество В европейской части России ожидается аномальная жара С 26 июня в западной половине европейской части России ожидается аномальная жара, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда. 476

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 550