Политика
Infox.ruПолитолог: «Лукашенко втихую выкручивают руки»
Александр Лукашенко обвинил Москву в том, что она блокирует поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, передает «БелТА». Президент Белоруссии признал, что его страна не в состоянии пока обойтись без российского сырья, но на него должно приходиться 30-40% ввсего объема.
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Гаджеты
Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны
«Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл румынский «Сепси»
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Захарова заявила о дезинформационной кампании Польши по Второй мировой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.
Политика
Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда
Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно ознакомился с архивными документами и обнаружил исторический факт о блокаде Ленинграда, который его потряс.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Политика
Дуда назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала выглядеть сильно старше своих лет
После десятков тщательно отретушированных и отобранных постановочных фотографий, которые Ляйсан Утяшева выкладывает в свой инстаграм-аккаунт, этот кадр действительно выглядит странно.
Транспорт
В России появится новая концепция питания в поездах
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) с 2021 года планирует внедрять новую концепцию питания пассажиров в поездах, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Петр Иванов.
Футбол
«Локомотив» проиграл хорватскому «Осиеку» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» и «Осиек» провели товарищеский матч в Марбелье (Испания).
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Общество
AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам
Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.
Шоу-бизнес
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой
Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ.
Гаджеты
Неизвестный смартфон из Китая оказался самым мощным в мире
По информации издания Android Authority, уникальный смартфон марки Realme набрал в тесте бенчмарка AnTuTu 574 тысячи баллов, что стало рекордом производительности.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Кино
Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»
Меган МакДоннелл напишет сценарий продолжения Студия ведет последние переговоры с Меган МакДоннелл, штатным сценаристом сериала "WandaVision", основанного на Marvel.