Общественная служба новостейПолитолог Митрахович предупредил ЕС о плате за перенос запуска «Северного потока-2»Возможный перенос принятия решения по сертификации газопровода «Северного потока – 2» (СП-2) как минимум до середины 2022 года приведет к дальнейшему росту цен на газ в Европе.ИзвестияВ компании напомнили, что 16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG.ИзвестияСтроительство газопровода завершилось 10 сентября.ИзвестияПротив выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.Евразия DailyЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейЭкономика сегодняФАНИзвестияИА Красная ВеснаПолитРоссияНародные новостиПодробнее о событииБюрократия поставила под угрозу энергобезопасность ЕСФАНвчера в 01:54Эксперт Митрахович спрогнозировал последствия возможного переноса сертификации СП-2Известия16 декабря в 08:11Самое цитируемоеМитрахович: Германия спряталась от большого скандала вокруг «Северного потока-2»Южный Федеральныйвчера в 05:45ЕС усложняет жизнь европейцам откладыванием сертификации «СП-2»Экономика сегоднявчера в 02:49От переноса сертификации СП-2 пострадает Евросоюз — экспертИА Красная Веснавчера в 05:29Политолог Митрахович предупредил ЕС о плате за перенос запуска «Северного потока-2»Общественная служба новостей17 декабря в 06:10Эксперт Митрахович: Европа поплатится за перенос запуска «Северного потока – 2»Banki Loans17 декабря в 05:15Показать ещёОценить100Поделиться