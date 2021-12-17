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Политолог Митрахович предупредил ЕС о плате за перенос запуска «Северного потока-2»

Возможный перенос принятия решения по сертификации газопровода «Северного потока – 2» (СП-2) как минимум до середины 2022 года приведет к дальнейшему росту цен на газ в Европе.
Известия
В компании напомнили, что 16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG.
Известия
Строительство газопровода завершилось 10 сентября.
Известия
Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.
Евразия Daily

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