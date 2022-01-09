Газета.RuПолитолог Молчанов заявил, что Украина выиграет от скорого запуска «Северного потока-2»Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетСкорейший запуск российского газопровода "Северный поток-2" для Украины выгоден, поскольку приведет к снижению цен на газ, заявил киевский политолог Кирилл Молчанов в эфире телеканала "Наш".ПРАЙМОднако политолог назвал «политической шизофренией» требование украинских властей продлить договор на транзит российского газа через территорию Украины.ТК ЗвездаКак отметили эксперты, споры об «излишней зависимости» от России в вопросе поставок газа могут быть спровоцированы, в том числе, и снижением транзита российского газа в Европу во второй половине года.Известия16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода .RT на русскомЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuNewInformТК ЗвездаРЕН ТВТелеканал 360°Life.ruЭкономика сегодняЯмал-МедиаФАНИзвестияПодробнее о событииПолитолог Молчанов: запуск «Северного потока-2» выгоден Украине, так как снизится цена на газПРАЙМ19:47Молчанов рассказал, кто потеряет больше всех от запуска «Северного потока-2»Banki Loansвчера в 12:49Киевский политолог Молчанов: запуск «Северного потока-2» выгоден Украине из-за цен на газLenta.ru18:11Киевский политолог Молчанов рассказал о выгоде скорого запуска «СП-2» для УкраиныФАН19:01Политолог Молчанов: запуск «Северного потока — 2» принесёт пользу УкраинеNews.ru17:58Политолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска «Северного потока — 2»РИА Новости17:37Политолог Молчанов заявил, что Украина выиграет от скорого запуска «Северного потока-2»Газета.Ru19:08Показать ещёОценить26Поделиться