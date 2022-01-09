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Политолог Молчанов заявил, что Украина выиграет от скорого запуска «Северного потока-2»

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Скорейший запуск российского газопровода "Северный поток-2" для Украины выгоден, поскольку приведет к снижению цен на газ, заявил киевский политолог Кирилл Молчанов в эфире телеканала "Наш".
ПРАЙМ
Однако политолог назвал «политической шизофренией» требование украинских властей продлить договор на транзит российского газа через территорию Украины.
ТК Звезда
Как отметили эксперты, споры об «излишней зависимости» от России в вопросе поставок газа могут быть спровоцированы, в том числе, и снижением транзита российского газа в Европу во второй половине года.
Известия
16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода .
RT на русском

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