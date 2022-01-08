РИА НовостиПолитолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска «Северного потока — 2»Эксперт из Украины Кирилл Молчанов рассказал, кто потеряет больше всех от запуска «Северного потока-2», сообщает ФАН.Banki LoansВвод в строй "Северного потока - 2" немедленно обрушит биржевые цены на газ, поскольку будет продаваться больший объем топлива.РЕН ТВ"Сeверный пoток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море.РЕН ТВТрубопровод был завершён в сентябре, но ожидает одобрения регулирующих органов Германии и ЕС.News.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВТелеканал 360°Подробнее о событииКиевский политолог Молчанов: запуск «Северного потока-2» выгоден Украине из-за цен на газLenta.ru18:11Молчанов рассказал, кто потеряет больше всех от запуска «Северного потока-2»Banki Loansвчера в 12:49На Украине признали выгоду от запуска «Северного потока — 2»Общественная служба новостей18:05Политолог Молчанов: запуск «Северного потока — 2» принесёт пользу УкраинеNews.ru17:58Политолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска «Северного потока — 2»Телеканал 360°17:54Политолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска «Северного потока — 2»РИА Новости17:37На Украине рассказали о выгоде от запуска «Северного потока — 2»РЕН ТВ18:09Показать ещёОценить2Поделиться