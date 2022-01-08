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Политолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска «Северного потока — 2»

Эксперт из Украины Кирилл Молчанов рассказал, кто потеряет больше всех от запуска «Северного потока-2», сообщает ФАН
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Ввод в строй "Северного потока - 2" немедленно обрушит биржевые цены на газ, поскольку будет продаваться больший объем топлива.
РЕН ТВ
"Сeверный пoток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море.
РЕН ТВ
Трубопровод был завершён в сентябре, но ожидает одобрения регулирующих органов Германии и ЕС.
News.ru

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Киевский политолог Молчанов: запуск «Северного потока-2» выгоден Украине из-за цен на газ
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Молчанов рассказал, кто потеряет больше всех от запуска «Северного потока-2»
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Политолог Молчанов: запуск «Северного потока — 2» принесёт пользу Украине
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