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ИзвестияПолитолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Киев после распада СССР в 1991 году был готов отказаться от Крыма и всего юго-востокa Украины. Вина в том, что эти регионы не вошли в состав России, лежит на администрации первого президента РФ Бориса Ельцина.
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Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм.
— Сергей Филатов, российский общественный деятельГазета.Ru 12:57
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика
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Армия и оружие
Дистанционную снайперскую винтовку планируют создать в России
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У таксистов начнут отбирать 90 тысяч в месяц
Стоит отметить, что для водителя, работающего по тарифам Ultima, средний заработок в месяц может составлять до 300 тысяч рублей.
Армия и оружие
Турция поменяет запросчик C-400
Политика
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Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Политика
Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
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Политика
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
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Осипов назвал вакханалией систему перевозок в Забайкалье
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Кино
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Как написали на Киноафише, «Ржев» – это редкий для отечественного кино пример совпадения поставленной художественной задачи с выполненной работой.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Общество
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Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
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