Политика

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Киев после распада СССР в 1991 году был готов отказаться от Крыма и всего юго-востокa Украины. Вина в том, что эти регионы не вошли в состав России, лежит на администрации первого президента РФ Бориса Ельцина.
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Сергей Филатов
Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм.
— Сергей Филатов, российский общественный деятельГазета.Ru 12:57

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Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

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