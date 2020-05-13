Политика

Ньюс-НННьюс-ННПолитолог объяснил хамство саратовской чиновницы Лидии Бузовчук

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Отмечается, что после того, как скандал с этим заявлением вышел на уровень СМИ, глава региона Игорь Пивоваров потребовал уволить Бузовчук. Сейчас чиновниц отстранена от должности, а районная администрация проводит проверку.
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Политолог объяснил хамство саратовской чиновницы Лидии Бузовчук

Ньюс-НН07:06

Сработал отрицательный отбор: политолог объяснил хамство саратовской чиновницы

Infox.ru01:41
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
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Политика

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Происшествия

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РИА Новости 06:08
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МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
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Общество

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РБК 09:14
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Здоровье

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Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:44
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Общество

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После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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Игры

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Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
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Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
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Российские аппараты ИВЛ, отправленные в США, были той же модели, которую связывают с пожарами в больницах.
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