Политика

ИзвестияИзвестияПолитолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Политолог убежден, что европейские страны на самом деле не заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с белорусскими нефтяными концернами. Также Баширов подчеркнул, что поведение Лукашенко напоминает позицию украинских политиков в отношении транзита российского газа.
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с чего всё началось

«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко

Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала датировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний.
Вечерняя Москвавчера в 10:53

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«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко

Вечерняя Москвавчера в 10:53

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

РИА Новостивчера в 17:52

«Нервному» поведению Лукашенко нашли объяснение

Московский Комсомолецвчера в 19:00

Политолог назвал причину «нервного» поведения Лукашенко

News.ruвчера в 19:16

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Известия05:16

Политолог объяснил причину противоречивых высказываний Лукашенко

Красная весна03:27

Нервное поведение Лукашенко сопоставимо киевским политикам, считает Баширов

NewInformвчера в 20:06
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Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
Общество

Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Ведомости 06:13
Футбол

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.
REGNUM вчера в 23:49
Политика

Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Президент выразил надежду на то, что в России никогда не заменят слово "мама" на понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", как это произошло в некоторых странах.
Москва 24 13 февраля в 09:15
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

StarHit.ru вчера в 12:30
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

iReactor 13 февраля в 17:32
Политика

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Хоккей

Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Вести.Ru вчера в 02:12
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru вчера в 12:43
Политика

Зеленский захотел провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.
Lenta.ru 06:06
Шоу-бизнес

Экс-бойфренд Евгении Феофилактовой улетел в Лондон с новой избранницей

Гиагиа души не чает в своей избраннице, которая может похвастаться модельной внешностью.
StarHit.ru 02:30
Политика

Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского

Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:08
Политика

Зеленский призвал США активнее помогать урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на более активное привлечение США к решению ситуации в Донбассе.
Московский Комсомолец 05:43
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Происшествия

Больше 180 человек пострадали в массовых беспорядках в Казахстане

7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек.
Известия 02:34
Музыка

Названы самые популярные видео за всю историю YouTube

Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
РЕН ТВ 04:17
Политика

Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Московский Комсомолец вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Собчак выложила фото с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Взгляд.ру вчера в 07:13
Культура

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики

Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Ревизор.ру вчера в 08:00
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Общество

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить.
РБК 13 февраля в 02:04
Происшествия

Родителям Влада Бахова предоставили результаты экспертизы найденных в демидовском лесу останков

Readovka67.ru 03:52
Футбол

Кокорин согласился перейти из «Зенита» в «Сочи»

Как стало известно СМИ, агент Александра Кокорина все-таки подтвердил переход нападающего из «Зенита» в «Сочи».
НТВ 13 февраля в 10:30
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Российский политтехнолог, с 3 июля по 20 августа 2014 года - Председатель Совета министров Луганской Народной Республики.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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