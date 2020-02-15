Политика
ИзвестияПолитолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Политолог убежден, что европейские страны на самом деле не заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с белорусскими нефтяными концернами. Также Баширов подчеркнул, что поведение Лукашенко напоминает позицию украинских политиков в отношении транзита российского газа.
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с чего всё началось
Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала датировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний.Вечерняя Москвавчера в 10:53
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«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко
Вечерняя Москвавчера в 10:53
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков
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Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
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Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского
Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Зеленский призвал США активнее помогать урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на более активное привлечение США к решению ситуации в Донбассе.
Здоровье
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
Больше 180 человек пострадали в массовых беспорядках в Казахстане
7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек.
Музыка
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
Политика
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Собчак выложила фото с голой грудью
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Культура
Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики
Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить.
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Родителям Влада Бахова предоставили результаты экспертизы найденных в демидовском лесу останков
Футбол
Кокорин согласился перейти из «Зенита» в «Сочи»
Как стало известно СМИ, агент Александра Кокорина все-таки подтвердил переход нападающего из «Зенита» в «Сочи».