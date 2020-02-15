Политика

ИзвестияИзвестияПолитолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Политолог убежден, что европейские страны на самом деле не заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с белорусскими нефтяными концернами. Также Баширов подчеркнул, что поведение Лукашенко напоминает позицию украинских политиков в отношении транзита российского газа.
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с чего всё началось

«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко

Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала датировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний.
Вечерняя Москвавчера в 10:53

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«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко

Вечерняя Москвавчера в 10:53

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

РИА Новостивчера в 17:52

«Нервному» поведению Лукашенко нашли объяснение

Московский Комсомолецвчера в 19:00

Политолог назвал причину «нервного» поведения Лукашенко

News.ruвчера в 19:16

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Известия05:16

Политолог объяснил причину противоречивых высказываний Лукашенко

Красная весна03:27

Нервное поведение Лукашенко сопоставимо киевским политикам, считает Баширов

NewInformвчера в 20:06
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Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Политика

Глава Калужской области ушел в отставку

Российский президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности главы региона.
Русская Планета 13 февраля в 15:06
Политика

Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Известия 04:42
Политика

Макрон считает Европу реальным партнером для России

Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения.
ТАСС 06:00
Спорт

Тягачев: «Устюгов достойно и честно выиграл Олимпиаду! Строят подставу спустя столько лет»

Строят подставу спустя столько лет, это необъективно, я не согласен с этим решением.
Sport24.ru 04:49
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
ФАН вчера в 10:32
Общество

У берегов Крыма задержаны украинские браконьеры

Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца.
BFM.ru 06:54
Футбол

Клопп по ходу сезона разочаровался в «Ювентусе»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о выступлении туринского "Ювентуса" в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Об этом сообщает Goal.
Газета.Ru 06:44
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
РИА Новости 03:41
Политика

В Москве прошел митинг с требованием референдума по поправкам в Конституцию

Интерфакс 06:44
Политика

Турецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Известия 07:21
Космос

Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.
Что происходит 12 февраля в 10:14
Политика

Власти Украины бросили своих граждан в эпицентре эпидемии коронавируса

Проживающие в китайском Ухане украинцы две недели ожидают эвакуации в связи с эпидемией коронавируса, однако власти Украины ее постоянно откладывают.
ФАН вчера в 09:01
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Хоккей

Буллит Панарина признали забитым по правилам

Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Спорт день за днем вчера в 15:08
Политика

Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 04:13
Здоровье

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

РИА Новости 13 февраля в 16:38
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Происшествия

В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 05:21
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Футбол

В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
RT на русском вчера в 13:59
Армия и оружие

Миг-41 может стать самым быстрым в мире истребителем

Отмечается, что МиГ-41 позиционируется как скрытый перехватчик пятого поколения.
ГЛАС.RU 06:44
Общество

Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
RT на русском 04:41
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Общество

Екатерина Варнава подверглась критике за роль в клипе Киркорова

Российскую актрису Екатерину Варнаву осудили за съемки в новом клипе Филиппа Киркорова.
iReactor вчера в 20:38
Футбол

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»

Нападающий Федор Смолов попал в список игроков «Сельты», которые будут готовиться к матчу Ла Лиги с «Реалом».
Sports.ru 07:40
Общество

На Алтае отметят вывод советских войск из Афганистана

В Горно-Алтайске пройдёт памятное мероприятие, посвящённое выводу советских войск из Афганистана.
REGNUM вчера в 01:10
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Российский политтехнолог, с 3 июля по 20 августа 2014 года - Председатель Совета министров Луганской Народной Республики.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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