Политика
ИзвестияПолитолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Политолог убежден, что европейские страны на самом деле не заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с белорусскими нефтяными концернами. Также Баширов подчеркнул, что поведение Лукашенко напоминает позицию украинских политиков в отношении транзита российского газа.
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с чего всё началось
Суть его нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала датировать белорусскую экономику в ущерб наших нефтяных компаний.Вечерняя Москвавчера в 10:53
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«Все давно запутались в его высказываниях»: политолог объяснил нервное поведение Лукашенко
Вечерняя Москвавчера в 10:53
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Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Политика
Глава Калужской области ушел в отставку
Российский президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности главы региона.
Политика
Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Политика
Макрон считает Европу реальным партнером для России
Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения.
Спорт
Тягачев: «Устюгов достойно и честно выиграл Олимпиаду! Строят подставу спустя столько лет»
Строят подставу спустя столько лет, это необъективно, я не согласен с этим решением.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Общество
У берегов Крыма задержаны украинские браконьеры
Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца.
Футбол
Клопп по ходу сезона разочаровался в «Ювентусе»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о выступлении туринского "Ювентуса" в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Об этом сообщает Goal.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Политика
Турецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу
Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Космос
Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.
Политика
Власти Украины бросили своих граждан в эпицентре эпидемии коронавируса
Проживающие в китайском Ухане украинцы две недели ожидают эвакуации в связи с эпидемией коронавируса, однако власти Украины ее постоянно откладывают.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Политика
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Происшествия
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком
Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Футбол
В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
Армия и оружие
Миг-41 может стать самым быстрым в мире истребителем
Отмечается, что МиГ-41 позиционируется как скрытый перехватчик пятого поколения.
Общество
Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17
Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
Общество
В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Общество
Екатерина Варнава подверглась критике за роль в клипе Киркорова
Российскую актрису Екатерину Варнаву осудили за съемки в новом клипе Филиппа Киркорова.
Футбол
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»
Нападающий Федор Смолов попал в список игроков «Сельты», которые будут готовиться к матчу Ла Лиги с «Реалом».
Общество
На Алтае отметят вывод советских войск из Афганистана
В Горно-Алтайске пройдёт памятное мероприятие, посвящённое выводу советских войск из Афганистана.