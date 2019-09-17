Политика

RT на русскомRT на русскомПолитолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
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