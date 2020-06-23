Экономика
ИзвестияПолитолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал для «Известий» 23 июня новые меры поддержки россиян, предложенные президентом России Владимиром Путиным.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
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Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru 18:00
Политика
Twitter пометил пост Трампа как «угрозу насилием»
Социальная сеть Twitter рядом с постом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" разместила предупреждение о том, что контент содержит угрозы людям.
Московский Комсомолец 17:02
Происшествия
В Амурской области произошёл пожар на лесопилке
В Амурской области произошло возгорание на лесопилке площадью 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 19:09
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Авто
Mitsubishi может уйти с американского рынка
Несмотря на рост продаж в США, Mitsubishi, вероятно, сократит свои усилия на американском рынке.
32CARS.ru 01:21
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Шоу-бизнес
В семье Аллы Пугачевой ожидается рождение девочки
Легендарная певица в скором времени может стать двоюродной бабушкой - в семье ее племянника Влада Пугачева ожидается рождение девочки от его супруги Гузель.
РЕН ТВ 13:55
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Наука
Растения оказались способны поглощать пластик
Группа исследователей изучила способность растений поглощать пластик в лабораторных условиях.
Популярная механика 11:24
Шоу-бизнес
Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус могли прийти к решению о разводе из-за очередного кризиса в отношениях, заявила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с "Пятым каналом".
РИА Новости 17:52
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Политика
Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 17:58
Общество
В Саратовской области открывают фитнес-центры и пляжи
О смягчении ограничительного режима сообщил во вторник, 23 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса.
Kursk.com 14:30
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Общество
На Чернобыльской АЭС выявлен случай коронавируса
Газета.Ru 14:59
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском 17:11
Политика
Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Политика
Украинские военные могли ошибочно сбить самолет – адвокат по делу MH17
Украинские военные могли по ошибке сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе, заявила адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний в Нидерландах, сообщает РИА Новости.
Общественная служба новостей 08:47
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Футбол
Полиция задержала еще 20 фанатов «Спартака»
Московская полиция провела задержание фанатов «Спартака». В отделение были доставлены около 20 болельщиков красно-белых.
Bookmaker-ratings.ru 05:10
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42