Политика

Газета.RuГазета.RuПолитолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский, ранее уже критиковавший политику киевских властей.
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с чего всё началось
Как сообщает
 телеканал NewsOne, киевский политолог Михаил Погребинский порассуждал о будущем украинскиго президента Владимира Зеленского в случае, если Международный валютный фонд откажет стране в очередном кредите.
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Беги, Володя, беги! Почему Зеленскому придётся кинуть «крёстного отца» или бежать с Украины

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В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области

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