с чего всё началось

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский, ранее уже критиковавший политику киевских властей.

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Политика Путин провёл разговор с Макроном Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. 17

Политика Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 38

Здоровье Российские власти разрешили лечить коронавирус китайским препаратом Правительство РФ дало разрешение использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин. 1,1K

Шоу-бизнес Умерла звезда советского кино Евгения Уралова На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов. 2

Происшествия Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. 102

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 217

Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 181

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 429

Космос Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.

Общество В Липецкой области ввели пропускной режим Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. 378

Общество Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. 2

Гаджеты Apple представила бюджетный iPhone SE С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти. 599

Происшествия В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.