Политика
ИзвестияПолитолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Такое предположение сделал киевский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NewsOne, киевский политолог Михаил Погребинский порассуждал о будущем украинскиго президента Владимира Зеленского в случае, если Международный валютный фонд откажет стране в очередном кредите.Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Политолог предсказал побег Зеленского, если МВФ не даст Украине очередной кредит
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