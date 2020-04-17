Политика

ИзвестияИзвестияПолитолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Такое предположение сделал киевский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
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 телеканал NewsOne, киевский политолог Михаил Погребинский порассуждал о будущем украинскиго президента Владимира Зеленского в случае, если Международный валютный фонд откажет стране в очередном кредите.
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Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

РИА Новостивчера в 20:08
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РИА Новости вчера в 21:27
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Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Газета.Ru вчера в 13:51
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Общество

Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными

На следующей неделе цифровые пропуска в Красноярске станут обязательными.
Московский Комсомолец вчера в 21:45
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Авто

Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название

«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия вчера в 05:02
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Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

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Vprognoze.ru вчера в 04:26
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru 15 апреля в 17:40
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Политика

Владимир Путин и Си Цзиньпин побеседовали по телефону

ИА Новороссия вчера в 10:40
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
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Авто

Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге

Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM 15 апреля в 06:45
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Общество

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Происшествия

Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним

Южно-Сахалинск, 17 апреля 2020, 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
REGNUM вчера в 21:03
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Политика

В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая

В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 14:53
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Армия и оружие

Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США

В Пентагоне обвинили Россию в прорыве воздушного пространства США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Марк Эспер.
Piter.tv вчера в 01:19
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
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Происшествия

Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области полковника Росгвардии.
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru вчера в 03:40
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Общество

Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции

Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Футбол

Агент назвал Кокорина самым талантливым футболистом в России

ProstoProSport 00:11
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Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
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Футбол

Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу

Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
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Здоровье

Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья

Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 22:36
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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