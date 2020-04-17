с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Такое предположение сделал киевский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

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