с чего всё началось

Политолог и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил слова лидера оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса «ликвидации» Украины ее старостью. Об этом 19 января сообщает НСН.

Политолог списал на возраст слова Тимошенко о «ликвидации» Украины

Биатлон Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Политика Путин встретится с Эрдоганом в Берлине Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

Политика Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Экономика Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.

Политика Германия надеется занять место России в переговорах по Ливии В случае успеха, конференция по Ливии может стать для Германии не менее значительным политическим достижением, чем сделка по беженцам с Турцией в 2016 году, пишет 19 января Die Welt.

Общество Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира Самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.

Политика Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.

Политика Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов заявил, что внедрение мер по поддержке российских семей, о которых во время послания Федеральному собранию говорил глава государства Владимир Путин, является приоритетным направлением работы властей.

Общество Россиян предупредили о резком похолодании Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании, которое придёт в конце следующей недели.