Политика

ИзвестияИзвестияПолитолог списал на возраст слова Тимошенко о «ликвидации» Украины

Политолог и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил слова лидера оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса «ликвидации» Украины ее старостью. Об этом 19 января сообщает НСН.
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с чего всё началось
В эфире телеканала ZIK
 лидер партии "Батькивщина" сказала, что этот процесс уже начался и ее задача – "дойти до каждого украинца" и донести эту информацию.
Вести.Ru02:33

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Политолог списал на возраст слова Тимошенко о «ликвидации» Украины

Известия07:58

Тимошенко сообщила о начале «ликвидации» Украины

РБК01:31

Тимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины

RT на русском06:25

Слова Тимошенко о «ликвидации» Украины списали на старость

Национальная служба новостей03:02

Тимошенко объявила о начале «процесса ликвидации» Украины

Газета.Ru02:35

Слова Тимошенко о ликвидации Украины объяснили старостью

Lenta.ru06:52

Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины

РИА Новостивчера в 22:27
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Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
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Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
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Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

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Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков

Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
РЕН ТВ 16 января в 10:48
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Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

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Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.
ТАСС 07:52
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Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде

Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Актуальные Новости 00:10
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Политика

Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России

Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
РИА Новости 07:34
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Политика

Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.
Взгляд.ру 06:14
Экономика

Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России

В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
BFM.ru 05:56
Политика

Германия надеется занять место России в переговорах по Ливии

В случае успеха, конференция по Ливии может стать для Германии не менее значительным политическим достижением, чем сделка по беженцам с Турцией в 2016 году, пишет 19 января Die Welt.
Красная весна 06:26
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Общество

Дзюба составит список ста книг, обязательных к прочтению

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба рассказал, что планирует составить список ста книг, обязательных к прочтению.
Петербургский дневник 07:40
Хоккей

Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ

РИА Новости вчера в 13:56
Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Известия 06:21
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Коммерсантъ 06:35
Общество

Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира

Самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.
RT на русском вчера в 20:24
Политика

Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
iReactor 07:43
Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

РИА Новости 07:38
Здоровье

Врачи назвали необычные симптомы рака легких на лице

Три необычных симптома рака легких, которые проявляются на лице пациента, определили и перечислили медицинские специалисты.
Ugpressa.ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов

44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернуться к прежней жизни.
Privet-Rostov.ru 17 января в 12:19
Политика

Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов заявил, что внедрение мер по поддержке российских семей, о которых во время послания Федеральному собранию говорил глава государства Владимир Путин, является приоритетным направлением работы властей.
РБК 07:19
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании, которое придёт в конце следующей недели.
Life.ru вчера в 02:40
Футбол

Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

В четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.
DP.RU 16 января в 11:19
Политика

Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром

Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии.
Взгляд.ру 08:02
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Кино

Новгородцев приглашают посмотреть «Маяк» в оригинале с субтитрами

Новгород.ру 16 января в 07:07
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