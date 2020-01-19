Политика
ИзвестияПолитолог списал на возраст слова Тимошенко о «ликвидации» Украины
Политолог и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил слова лидера оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса «ликвидации» Украины ее старостью. Об этом 19 января сообщает НСН.
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с чего всё началось
В эфире телеканала ZIK лидер партии "Батькивщина" сказала, что этот процесс уже начался и ее задача – "дойти до каждого украинца" и донести эту информацию.Вести.Ru02:33
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