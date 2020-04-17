Политика
РИА НовостиПолитолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
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Здоровье
В Хабаровском крае погиб коронавирусный больной
Пока в регионе подтверждён диагноз опасного заболевания у 91-го человека, на лечении сейчас находятся 78 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии.
Transsibinfo 21:55
Общество
Обматерившего новокузнецкого мэра спортсмена задержала полиция
На площадке для воркаута в парке имени Гагарина местный хоккеист заявил Кузнецову, что не собирается выполнять распоряжение и обматерил мэра.
Подъём 05:34
Общество
Ярошенко заподозрил у себя коронавирус
Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в США, заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.
RT на русском 21:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России
Компания помимо скидок для некоторых смартфонов подготовила подарки, а среди них фитнес-браслет Mi Smart Band 4. До 19 апреля Redmi Note 8 Pro можно будет купить по цене от 14 900 рублей, а без специального предложения данная модель стоит от 17 990 рублей.
Газета DAILY 14 апреля в 14:34
Здоровье
В Хакасии подтверждено 11 новых случаев коронавируса
В Хакасии число зараженных коронавирусом увеличилось на 11 и составило 38 человек.
Росбалт 21:30
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Znak.com 11:14
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Общество
Эпидемиолог ответил на вопрос о распространении коронавируса с ветром
Рост числа заражений коронавирусом связан не с его перемещением по воздуху, а с передвижением людей.
Lenta.ru 07:57
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
Общество
В Японии ввели режим ЧС на всей территории
До настоящего времени режим ЧС действовал в семи префектурах, включая Токио. Число заражённых коронавирусом в Японии превышает 9000 человек.
RT на русском 07:45
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ru 18:09
Общество
МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.
РБК 22:32
Общество
Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей
Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском 21:28
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv 02:00
Происшествия
Коронавирус помешал Канаде заняться вопросом депортации Оберлендера
Эпидемия коронавируса мешает властям Канады начать рассмотрение дела о возможности депортации эсесовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого Следственным комитетом России в причастности к массовому убийству в Ейске в августе 1942 года, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 22:28
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Шоу-бизнес
Певица Дуа Липа снялась обнаженной для обложки популярного журнала
Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенных нарядах для американской версии журнала Elle и появилась на его обложке.
Lenta.ru вчера в 08:10