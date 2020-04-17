Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.

Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Здоровье В Хабаровском крае погиб коронавирусный больной Пока в регионе подтверждён диагноз опасного заболевания у 91-го человека, на лечении сейчас находятся 78 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии.

Общество Обматерившего новокузнецкого мэра спортсмена задержала полиция На площадке для воркаута в парке имени Гагарина местный хоккеист заявил Кузнецову, что не собирается выполнять распоряжение и обматерил мэра. 150

Общество Ярошенко заподозрил у себя коронавирус Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в США, заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 74

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,6K

Гаджеты Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России Компания помимо скидок для некоторых смартфонов подготовила подарки, а среди них фитнес-браслет Mi Smart Band 4. До 19 апреля Redmi Note 8 Pro можно будет купить по цене от 14 900 рублей, а без специального предложения данная модель стоит от 17 990 рублей. 20

Наука Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 43

Экономика Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции. 227

Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. 2

Общество В Японии ввели режим ЧС на всей территории До настоящего времени режим ЧС действовал в семи префектурах, включая Токио. Число заражённых коронавирусом в Японии превышает 9000 человек. 75

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 301

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 249

Авто Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов. 1

Общество МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса. 74

Общество Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей. 1

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Происшествия Коронавирус помешал Канаде заняться вопросом депортации Оберлендера Эпидемия коронавируса мешает властям Канады начать рассмотрение дела о возможности депортации эсесовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого Следственным комитетом России в причастности к массовому убийству в Ейске в августе 1942 года, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). 579