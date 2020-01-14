Политика
Российская газетаПолитолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
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с чего всё началось
Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.Телеканал 360°вчера в 15:03
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Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию
Телеканал 360°вчера в 15:03
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Общество
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Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
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Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko; CC BY 4.0 Европейское космическое агенство поделилось изображением галактики NGC 2770, полученным космическим телескопом "Хаббл".
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Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Общество
Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни
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Спорт
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Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну
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По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
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ЦСКА отправился на зимние сборы в Испанию
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Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
Происшествия
10 тысяч единиц контрафактного напитка изъяли в Тульской области
В ходе операции было изъято более 10 тысяч единиц готовой продукции и фурнитура для ее изготовления.
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Интернет
Windows 7 признали опасной
В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования.
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Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции для скота
Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции, предназначенный для быков.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Экономика
В ЦБ объяснили новые схемы пенсионных выплат
В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
В Крыму пограничники обнаружили тайник с патронами и гранатами
"В ходе осуществления служебной деятельности в одной из заброшенных хозяйственных построек населенного пункта Заветное Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
Общество
ВТБ закажет книгу корпоративных ценностей за 16 млн рублей
Книга ценностей ВТБ должна транслировать миссию, видение, ценности и поведенческие принципы ВТБ, говорится в проекте договора.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
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Футбол
«Зенит» улетел на тренировочные сборы в Катар
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Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Армия и оружие
Министр юстиции США назвал стрельбу на базе ВМС во Флориде терактом
Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр назвал стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде, которую в декабре 2019 года устроил подданный Саудовской Аравии, терактом.
Футбол