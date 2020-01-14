Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.

с чего всё началось

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.

Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

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