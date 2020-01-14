Политика

Российская газетаРоссийская газетаПолитолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
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с чего всё началось

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.
Телеканал 360°вчера в 15:03

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Политолог связал отказ Польши пригласить Путина в Освенцим с местью

RT на русскомвчера в 22:35

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Lenta.ruвчера в 21:24

Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России

РИА Новостивчера в 18:54

Политолог объяснил, за что Польша мстит России

URA.Ruвчера в 20:44

Политолог объяснил желание Польши отомстить России

РЕН ТВвчера в 20:04

Немецкий политолог объяснил желание Польши отомстить России

Известиявчера в 21:17

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Телеканал 360°вчера в 15:03
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Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Космос

Потрясающий снимок спиральной галактики в 88 млн световых лет

Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko; CC BY 4.0 Европейское космическое агенство поделилось изображением галактики NGC 2770, полученным космическим телескопом "Хаббл".
Популярная механика 11 января в 06:15
Кино

Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 04:31
Общество

Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни

В среднем наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой чувствуют себя жители в возрасте 48,2 года, а с развитой — в возрасте 47,2 года, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.
РБК вчера в 14:22
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Экономика

Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Газета.Ru 00:23
Общество

В Челябинске нашли зеленый снег

Московский Комсомолец 01:18
Шоу-бизнес

Сергей Соседов: «Гарри и Лиза не являются детьми Пугачевой»

Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Гарри и Лиза на самом деле не являются детьми 70-летней Аллы Пугачевой.
Экспресс газета 12 января в 06:29
Спорт

Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы

Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Metaratings вчера в 14:09
Общество

Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Плюс один +1 вчера в 09:57
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Футбол

ЦСКА отправился на зимние сборы в Испанию

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Чемпионат 01:39
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
REGNUM вчера в 22:54
Происшествия

10 тысяч единиц контрафактного напитка изъяли в Тульской области

В ходе операции было изъято более 10 тысяч единиц готовой продукции и фурнитура для ее изготовления.
REGNUM 00:11
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК вчера в 10:34
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Интернет

Windows 7 признали опасной

В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции для скота

Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции, предназначенный для быков.
Вести.Ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Экономика

В ЦБ объяснили новые схемы пенсионных выплат

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план.
НТВ 12 января в 02:07
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Происшествия

В Крыму пограничники обнаружили тайник с патронами и гранатами

"В ходе осуществления служебной деятельности в одной из заброшенных хозяйственных построек населенного пункта Заветное Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:34
Общество

ВТБ закажет книгу корпоративных ценностей за 16 млн рублей

Книга ценностей ВТБ должна транслировать миссию, видение, ценности и поведенческие принципы ВТБ, говорится в проекте договора.
Ведомости вчера в 10:22
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Футбол

«Зенит» улетел на тренировочные сборы в Катар

В понедельник, 13 января, «Зенит» отправился в Катар на первые зимние тренировочные сборы в этом году.
Форпост Северо-Запад вчера в 02:55
Общество

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Lenta.ru вчера в 20:42
Армия и оружие

Министр юстиции США назвал стрельбу на базе ВМС во Флориде терактом

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр назвал стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде, которую в декабре 2019 года устроил подданный Саудовской Аравии, терактом.
Известия вчера в 15:25
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru вчера в 18:23
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Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
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