Политика
Российская газетаПолитолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
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с чего всё началось
Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.Телеканал 360°вчера в 15:03
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Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию
Телеканал 360°вчера в 15:03
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