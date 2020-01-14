Политика

Российская газетаРоссийская газетаПолитолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
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с чего всё началось

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.
Телеканал 360°вчера в 15:03

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Политолог связал отказ Польши пригласить Путина в Освенцим с местью

RT на русскомвчера в 22:35

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Lenta.ruвчера в 21:24

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

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URA.Ruвчера в 20:44

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Немецкий политолог объяснил желание Польши отомстить России

Известиявчера в 21:17
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Происшествия

Вокалист группы «Animal ДжаZ» попал в ДТП

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Гаджеты

Все модели iPhone 5G выйдут в этом году

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Общество

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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
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Туристам в Турции придется дольше ждать заселения в гостиницу

Туристы, отдыхающие в Турции, будут вынуждены ждать заселения в гостиницы намного дольше.
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Россияне забыли забрать 700 тыс. документов на недвижимость за год

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«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда

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Армия и оружие

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Общество

В BMW окончательно отказались от строительства завода в России

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Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

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Популярная певица из 90-х собирается к очередной годовщине гибели своего сына снять о нем документальный фильм.
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Шоу-бизнес

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Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
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В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
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Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

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Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
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