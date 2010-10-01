Общество

Крым 24Крым 24Политолог в Крыму подчеркнул главное преимущество прогрессивной шкалы налогообложения

Основным плюсом прогрессивной шкалы налогообложения в России, которую предлагают специалисты, является то, что граждане с невысоким уровнем дохода не будут платить налоги по такому же проценту, как и люди богатые. Об этом в эфире ради «Крым» сообщил политолог Сергей Мельничук.
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Футбол

Агент рассказал о причинах перехода Вагнера Лава в «Кайрат»

Газета.Ru 13:55
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Наука

Кремниевый анод на 25% увеличит запас хода электромобилей

Кремниевые аноды теряют свыше 20% ионов лития только в течение первого цикла зарядки.
Хайтек+ 11:27
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук экс-главы Хабаровского края

Госпитализировали внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, устроившего пьяное ДТП без водительского удостоверения.
Российская газета 13:51
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Экономика

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:42
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Футбол

Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Экономика

После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
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Здоровье

«Заболеваемость должна пойти на спад»: эпидемиолог рассказала, как на это влияет плохая погода

Врачи-эпидемиологи по-прежнему рекомендуют надевать маски в местах скопления людей: в транспорте, магазине.
Екатеринбург Онлайн вчера в 06:41
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,3K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Lenta.ru 12:01
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Футбол

Газзаев опроверг слухи о готовности вернуться в ЦСКА

Депутат Государственной думы России, бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что сосредоточен на политической карьере и не намерен возобновлять тренерскую деятельность.
RT на русском 13:29
Космос

Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна вчера в 12:23
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Футбол

Надежда Карпова покинет «Севилью»

Российская нападающая испанской «Севильи» Надежда Карпова в ближайшее время покинет клуб.
BetOn 14:01
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
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Политика

Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
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Общество

Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Армия и оружие

Истребители Rafale не помогут Индии в случае противостояния с Китаем в воздухе

Военное обозрение 09:50
Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
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Общество

Путин: в России сохраняется резерв 180 тысяч коек

Резерв коек в 180 тысяч сохраняется в повышенной готовности, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.
РИА Новости 10:27
15
Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Общество

Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Политика

Индия решила надавить на Россию ради C-400

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Экономика

В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
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