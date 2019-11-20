Общество
REGNUMПублициста оштрафовали на 30 тыс. рублей за пост в Telegram
Уральский политолог и журналист Фёдор Крашенинников оштрафован на 30 тыс. рублей за неуважение к власти. Такое решение вынес 20 ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга. Административное дело в отношении публициста возбудили после жалобы одного из подписчиков его канала в Telegram.
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Осужденный за оскорбление судей публицист Крашенинников собрал деньги на уплату штрафа
Европейско-Азиатские новости05:36
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Здоровье
В Самарской области заболели ОРВИ 8660 человек
8660 жителям Самарской области на минувшей неделе поставили диагноз ОРВИ или грипп. Около половины случаев (3952) зарегистрировано в Самаре.
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Политика
Путин признал трудности с освоением средств на нацпроекты
Средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены на 64% от годовых назначений, заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 ноября, в ходе своего выступления на пленарном заседании 11-го инвестиционного форума «Россия зовет!».
Политика
Зеленский раскрыл причину перехода Тимошенко в оппозицию
Экономика
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:5
Армия и оружие
Курдские радикалы записали видео, в котором извинились за атаку на патруль РФ в Сирии
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о романах с женатыми мужчинами
Напомним, ранее весьма похоже о романах с женатыми мужчина высказалась Ольга Бузова.
Политика
Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
Единоборства
Выходившая в хиджабе боец ММА скончалась на турнире
В Великобритании скончалась Саида Саи Алетаха, 26-летняя девушка-боец по смешанным единоборствам (ММА).
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Происшествия
Крупный бизнесмен задержан по делу об убийстве журналистки на Мальте
Полиция Мальты задержала одного из самых известных бизнесменов страны Юргена Фенека по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Гализии, погибшей в октябре 2017 года.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Гаджеты
Realme X2 Pro и Realme 5s представлены в прямом эфире
Компания считает основным конкурентом Realme 5s смартфон Redmi Note 8 и акцентирует внимание на качестве фотоснимков, времени автономной работы и стоимости своего решения, которая начинается от 139 евро за версию с 4/64Гб.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Есть жертвы
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе. Как отмечает ТАСС, в результате инцидента погибли два человека.
Футбол
«Сочи» уволил главного тренера Точилина
Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.
Политика
Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
Политика
В Крыму ответили на требование Украины компенсировать убытки
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал подготовку администрацией морских портов Украины требования к России о выплате компенсации убытков из-за присоединения Крыма к РФ.
Общество
Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Политика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
В России появится новый орган управления структурными реформами
Правительство согласовало план структурных реформ, подготовленный Министерством экономического развития.
Авто
Aston Martin представил новый кроссовер Aston Martin DBX
Aston Martin DBX – первый серийный кроссовер за всю 106-летнюю историю Aston Martin, дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Общество
Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию главы «Рольфа» Петрова
Генеральная прокуратура России готовит запрос на экстрадицию основателя крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей, а также ряда других руководителей компании.