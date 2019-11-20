Общество

REGNUMREGNUMПублициста оштрафовали на 30 тыс. рублей за пост в Telegram

Уральский политолог и журналист Фёдор Крашенинников оштрафован на 30 тыс. рублей за неуважение к власти. Такое решение вынес 20 ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга. Административное дело в отношении публициста возбудили после жалобы одного из подписчиков его канала в Telegram.
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Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
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Курдские радикалы записали видео, в котором извинились за атаку на патруль РФ в Сирии

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Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

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Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Работы Фаберже и придворных ювелиров показывают в Историческом музее

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Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

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Компания считает основным конкурентом Realme 5s смартфон Redmi Note 8 и акцентирует внимание на качестве фотоснимков, времени автономной работы и стоимости своего решения, которая начинается от 139 евро за версию с 4/64Гб.
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В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Есть жертвы

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе. Как отмечает ТАСС, в результате инцидента погибли два человека.
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Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.
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Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
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Правительство согласовало план структурных реформ, подготовленный Министерством экономического развития.
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Авто

Aston Martin представил новый кроссовер Aston Martin DBX

Aston Martin DBX – первый серийный кроссовер за всю 106-летнюю историю Aston Martin, дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию главы «Рольфа» Петрова

Генеральная прокуратура России готовит запрос на экстрадицию основателя крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей, а также ряда других руководителей компании.
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