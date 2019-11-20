Общество
JustMediaПолитолога Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал оппозиционного политолога Федора Крашенинникова виновным в неуважении к власти. За резкое высказывание в телеграм-канале ему назначили штраф в 30 000 рублей. Заявление на политолога написал местный предприниматель – владелец шиномонтажки Салават Хазиев.
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Осужденный за оскорбление судей публицист Крашенинников собрал деньги на уплату штрафа
Европейско-Азиатские новости05:36
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
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Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе
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Общество
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
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Армия и оружие
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Экономика
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Политика
Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Общество
Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России
В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
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Политика
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Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
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