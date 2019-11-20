Ленинский районный суд Екатеринбурга признал оппозиционного политолога Федора Крашенинникова виновным в неуважении к власти. За резкое высказывание в телеграм-канале ему назначили штраф в 30 000 рублей. Заявление на политолога написал местный предприниматель – владелец шиномонтажки Салават Хазиев.

Политолога Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти

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