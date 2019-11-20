Общество

JustMediaJustMediaПолитолога Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал оппозиционного политолога Федора Крашенинникова виновным в неуважении к власти. За резкое высказывание в телеграм-канале ему назначили штраф в 30 000 рублей. Заявление на политолога написал местный предприниматель – владелец шиномонтажки Салават Хазиев.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

Ведомости01:37

Публициста из Екатеринбурга осудили за пост в Telegram о «путинских судьях»

Екатеринбург Онлайн01:46

Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

РИА Новости02:55

Политолога Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти из‑за поста про «путинских» судей

Медиазона01:17

Политолог из Екатеринбурга Фёдор Крашенинников оштрафован на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Эхо Москвы02:02

В Екатеринбурге суд впервые вынес решение по делу о неуважении к власти

66.ru01:42

Осужденный за оскорбление судей публицист Крашенинников собрал деньги на уплату штрафа

Европейско-Азиатские новости05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Экономика

«Евродон» может возобновить производство в первом квартале 2020 года

«Надеюсь, что в первом квартале следующего года ''Евродон'' начнет функционировать»,— сказал господин Голубев.
Коммерсантъ 07:54
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Общество

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Интерфакс 06:04
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Армия и оружие

На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка

Lenta.ru 06:53
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Lenta.ru 06:06
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Гаджеты

10-ядерный Intel Core i9 появился в тесте

Как видим, названия у процессора пока нет, а вот количество заявленных ядер (10), свидетельствует о новой линейке.
The GEEK 04:46
Политика

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
РИА Новости 07:30
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия

Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе

В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Lenta.ru 07:09
Общество

Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Российская газета 05:14
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия вчера в 04:24
Фигурное катание

Кихира усложнила произвольную программу перед Гран-при Японии

Sport24.ru 06:15
Музыка

Украинская певица София Ротару вернется в Россию

Советская и украинская эстрадная певица, народная артистка СССР, Герой Украины София Ротару приняла решение вернуться в Россию для участия в нескольких проектах.
REGNUM 05:33
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Общество

Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.
BFM.ru 07:11
Политика

Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
РИА Новости 07:42
Общество

Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России

В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
REGNUM 06:48
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия вчера в 01:38
Политика

До Киева не дошло более $35 млн военной помощи США

Американская газета Los Angeles Times со ссылкой на отчет о расходах Пентагона сообщила о выделении правительством США около $400 млн Украине в качестве военной помощи, однако Киев до сих недополучил из этой суммы $35,2 млн.
Военное дело 02:49
Общество

Под Якутском появится мост через Лену

Глава государства Владимир Путин одобрил проект строительства моста через Лену неподалеку от Якутска.
Век 18 ноября в 07:52
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное