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В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко

В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает "РИА Новости", в графике Путина нет встречи с Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
РИА Новости03:06
Подробнее о событии
ТАСС

В графике Путина нет встречи с Лукашенко

ТАСС03:23
Lenta.ru

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

Lenta.ru03:03
URA.Ru

Кремль ответил на сообщения о тайной встрече Путина и Лукашенко

URA.Ru03:13
РИА Новости

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

РИА Новости03:06
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

RT на русском03:06
РБК

Кремль опроверг сообщения о планах встречи Путина с Лукашенко

РБК03:16
REGNUM

Политтехнолог: Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

REGNUMвчера в 16:30
КП - Беларусь

Не пообщаются. Кремль опроверг слухи о встрече Лукашенко и Путина

КП - Беларусь05:34

«Воины света победят Дарта Вейдера». Михалок приехал в Одессу и высказался о событиях в Белоруссии

Лидер группы "Ляпис 98" Сергей Михалок впервые дал оценку белорусским протестам на концерте в Одессе 12 августа, сообщает портал Depo.ua Фронтмен группы "Ляпис 98" и экс-лидер "Ляписа Трубецкого", по мнению поклонников, слишком долго хранил молчание о ситуации в Белоруссии.
«Воины света победят Дарта Вейдера». Михалок приехал в Одессу и высказался о событиях в Белоруссии
Украина.ру03:21

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном

Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов, которые предупреждали о возможном дефиците продукции из-за роста цен на сырье.
Коммерсантъ18:07