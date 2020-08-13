В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко
Смотрите также
«Воины света победят Дарта Вейдера». Михалок приехал в Одессу и высказался о событиях в Белоруссии
Пентагон определился с оружием для сдерживания России
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии
Росздравнадзор: реанимация частной клиники на западе Москвы опечатана
Hyundai Elantra N Line официально представлен производителем
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Принц Гарри и Меган Маркл стали владельцами дома в Санта-Барбаре
Стали известны имена наставников нового сезона проекта «Голос 60+»
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Адвокат Ефремова сообщила о проблемах с посещением актера в больнице
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
В США не исключают введение санкций против Белоруссии
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти
Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»
Адвокат Ефремова сообщила о проблемах с посещением актера в больнице
В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает "РИА Новости", в графике Путина нет встречи с Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко
В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
РИА Новости03:06
Подробнее о событии