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Polityka: из-за подорожания газа Польшу через две недели ждет голодный армагеддон

В ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, пишет обозреватель Polityka
 Джоанна Сольска.
РИА Новости
"Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране", — написала автор.
РИА Новости
"Если правительство не проснется, нам грозит армагеддон", — предупредила она.
РИА Новости
Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас – 300.
Взгляд.ру

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