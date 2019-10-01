Банкир Мазанов предлагал платить чекисту за конкретную работу или действия, но полковник Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» КБ «Транспортный».

с чего всё началось

По данным издания, Черкалин получал взятки от бывшего владельца коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова. Посредниками между ними были бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, который был советником Мазанова.

Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой

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