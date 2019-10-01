Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПолковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой

По данным издания, Черкалин получал взятки от бывшего владельца коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова. Посредниками между ними были бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, который был советником Мазанова.
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с чего всё началось

Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами

Банкир Мазанов предлагал платить чекисту за конкретную работу или действия, но полковник Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» КБ «Транспортный».
Коммерсантъвчера в 14:28

Подробнее о событии

Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой

Lenta.ruвчера в 22:33

«Коммерсантъ»: полковник Черкалин брал взятки прямо возле здания ФСБ

Znak.comвчера в 21:16

Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами

Коммерсантъвчера в 14:28

«Коммерсантъ» рассказал подробности о передаче взяток полковнику ФСБ Черкалину

Ведомостивчера в 20:34

СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке

РБКвчера в 19:29

«Коммерсантъ»: полковнику Черкалину передавали взятки в кафе около здания ФСБ

Дождьвчера в 16:44

Полковник-миллиардер из ФСБ получал взятки прямо на работе

URA.Ruвчера в 20:58
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество

RT начал прямой эфир по митингу в Москве

RT на русском 29 сентября в 07:57
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Общество

В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Общество

В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах

В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК вчера в 18:00
Происшествия

В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек

В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета вчера в 21:19
Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Недвижимость

Сбербанк снизил ставку по ипотеке

Сбербанк с начала октября снизил на 0,3 процентного пункта ставку по большинству видов ипотечных кредитов, теперь минимальная ставка составит 7,3% годовых.
Дождь вчера в 06:01
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество

В России введен новый документ для приема на работу

Привычная всем зеленая карточка СНИЛС перестает быть актуальной. Электронный СНИЛС стал официальным документом для трудоустройства.
НДН.инфо 29 сентября в 21:31
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева родилась дочь

29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Политика

Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России

Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
Rambler News Service вчера в 08:11
Происшествия

В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM вчера в 23:27
Происшествия

На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета вчера в 21:36
Здоровье

Врачи назвали первые симптомы рака печени

Постоянное чувство усталости может быть одним из симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака печени, сообщает "РЕН ТВ".
Алтапресс вчера в 02:46
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Авто

Эксперты объяснили, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине

Эксперты Car.ru рассказали, нужно ли на самом деле греть мотор зимой.
Народные новости вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Политика

Мадуро назвал Россию великой державой XXI века

Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru вчера в 22:14
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 29 сентября в 14:26
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Политика

СМИ сообщили о присутствии Помпео при разговоре Зеленского и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео слышал беседу американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 22:53
Политика

Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ вчера в 03:43
Политика

В Пекине начались торжества к 70-летию образования КНР

Парад в Пекине Позднее председатель КНР дал приказ начать военный парад в ознаменование 70-летия образования народной республики.
ТАСС вчера в 22:17
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
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