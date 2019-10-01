Происшествия
Lenta.ruПолковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой
По данным издания, Черкалин получал взятки от бывшего владельца коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова. Посредниками между ними были бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, который был советником Мазанова.
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с чего всё началось
Банкир Мазанов предлагал платить чекисту за конкретную работу или действия, но полковник Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» КБ «Транспортный».Коммерсантъвчера в 14:28
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«Коммерсантъ» рассказал подробности о передаче взяток полковнику ФСБ Черкалину
Ведомостивчера в 20:34
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Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
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RT начал прямой эфир по митингу в Москве
RT на русском 29 сентября в 07:57
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
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РИА Новости вчера в 10:23
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
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Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
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РБК вчера в 23:09
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РБК вчера в 18:00
Происшествия
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Российская газета вчера в 21:19
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
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Коммерсантъ вчера в 09:07
Недвижимость
Сбербанк снизил ставку по ипотеке
Сбербанк с начала октября снизил на 0,3 процентного пункта ставку по большинству видов ипотечных кредитов, теперь минимальная ставка составит 7,3% годовых.
Дождь вчера в 06:01
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество
В России введен новый документ для приема на работу
Привычная всем зеленая карточка СНИЛС перестает быть актуальной. Электронный СНИЛС стал официальным документом для трудоустройства.
НДН.инфо 29 сентября в 21:31
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Политика
Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России
Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
Rambler News Service вчера в 08:11
Происшествия
В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека
REGNUM вчера в 23:27
Происшествия
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Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета вчера в 21:36
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Постоянное чувство усталости может быть одним из симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака печени, сообщает "РЕН ТВ".
Алтапресс вчера в 02:46
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Авто
Эксперты объяснили, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
Эксперты Car.ru рассказали, нужно ли на самом деле греть мотор зимой.
Народные новости вчера в 23:39
Шоу-бизнес
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Игры
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Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Политика
Мадуро назвал Россию великой державой XXI века
Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru вчера в 22:14
Происшествия
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В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 29 сентября в 14:26
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Политика
СМИ сообщили о присутствии Помпео при разговоре Зеленского и Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео слышал беседу американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 22:53
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ вчера в 03:43
Политика
В Пекине начались торжества к 70-летию образования КНР
Парад в Пекине Позднее председатель КНР дал приказ начать военный парад в ознаменование 70-летия образования народной республики.
ТАСС вчера в 22:17
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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