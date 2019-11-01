Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолковник ФСБ Черкалин отдаст государству более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, частично признал исковые требования. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей

"Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200,5 тысячи долларов, 900 тысяч рублей, 50,49 миллиона долларов, 1,978 миллиона евро, 16,145 миллиона рублей, 22,056 миллиона долларов", — объявил адвокат Владимир Михайлов.
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