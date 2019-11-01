Происшествия
Газета.RuПолковник ФСБ Черкалин отдаст государству более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, частично признал исковые требования. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
"Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200,5 тысячи долларов, 900 тысяч рублей, 50,49 миллиона долларов, 1,978 миллиона евро, 16,145 миллиона рублей, 22,056 миллиона долларов", — объявил адвокат Владимир Михайлов.РИА Новости07:25
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Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»
«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
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Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
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СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
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Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
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Игорь Алтушкин погасил ипотеку убитой Ксении Каторгиной
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Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
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Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
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Facebook подала в суд на регистратора доменов, используемых хакерами
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Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
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Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».
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Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Корбин обвинил Трампа в попытке вмешаться в британские выборы
Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании, запланированных на 12 декабря, убежден лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Коммерсантъ вчера в 22:26
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Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
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Ахмед Билалов отпущен под залог в США
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, задержанный миграционными службами США, отпущен под залог, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:56
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.
РИА Новости 14:00