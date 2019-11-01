Происшествия

RT на русскомRT на русскомПолковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Об этом заявил его адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы, передаёт РИА Новости. По его словам, ответчик признаёт взыскание в доход государства 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн.
Читать в источнике
Комментировать1083
с чего всё началось

Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.
РИА Новости07:25

Подробнее о событии

Полковник Черкалин не признал 200 миллионов

Коммерсантъ18:04

Полковник ФСБ Черкалин частично признал иск прокуратуры на 6 млрд рублей

Ведомости07:26

Иск к полковнику ФСБ Черкалину увеличился на 40 млн руб. за счет часов, сумок и украшений

ТАСС10:19

Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству ₽6 млрд и запонки

РБК07:26

Фигурант дела о коррупции и мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился отдать государству 6 миллиардов руб

Эхо Москвы14:02

Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей

РИА Новости07:25

Полковник ФСБ признал себя миллиардером

Lenta.ru07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон

Полковник ФСБ признал своими шесть миллиардов

Вести.UZ07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Наука

Новое лекарство от рака убивает в 20 раз больше опухолевых клеток, чем другие препараты

Pravda.Ru вчера в 11:02
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Общество

Минстрой: только 23% городов России имеют благоприятную среду

"Если город набирает больше 180 баллов, то он имеет имеет благоприятную среду", - сказал на презентации глава Минстроя Владимир Якушев, уточнив, что сегодня среднее значение этого показателя по стране составляет 163 балла, и в итоге 23% российских городов имеют благоприятную среду.
РИА Новости 10:48
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Автоспорт

Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й

Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Нева Спорт 14:08
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Единоборства

Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ 18:54
Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
ТАСС 12:46
Наука

Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут

Planet Today 30 октября в 14:03
Киберспорт

Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную

В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.
Cyber.sports.ru 15:39
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Происшествия

В Надыме подростки избили инвалида

Российская газета 07:36
Политика

Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины

После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
Футбол

Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат 16:58
Политика

В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 15:12
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль 30 октября в 01:20
Финансы

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 18:26
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю

Life.ru 15:55
Шоу-бизнес

Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
Футбол

Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»

«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:40
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Здоровье

Скалецкая заявила, что в украинские регионы отправлены 7 млн вакцин от дифтерии

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что все областные органы здравоохранения снабжены вакцинами от дифтерии.
Украина.ру 07:43
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Происшествия

Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане

Известия 09:32
Экономика

В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
URA.Ru вчера в 14:19
Происшествия

Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга

РИА Новости вчера в 09:38
Здоровье

Минздрав: число врачей сократилось в 55 регионах России

В 2018 году число медицинских работников сократилось в 55 регионах России. В целом количество врачей в стране выросло на 0,7 процента.
Ньюс-НН вчера в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное