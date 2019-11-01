Происшествия

RT на русскомRT на русскомПолковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Об этом заявил его адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы, передаёт РИА Новости. По его словам, ответчик признаёт взыскание в доход государства 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн.
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Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.
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Вести.UZвчера в 07:16
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