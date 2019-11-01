Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.

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Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Об этом заявил его адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы, передаёт РИА Новости. По его словам, ответчик признаёт взыскание в доход государства 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн.

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