Происшествия
RT на русскомПолковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Об этом заявил его адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы, передаёт РИА Новости. По его словам, ответчик признаёт взыскание в доход государства 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн.
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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.РИА Новостивчера в 07:25
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