Происшествия
RT на русскомПолковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Об этом заявил его адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы, передаёт РИА Новости. По его словам, ответчик признаёт взыскание в доход государства 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн.
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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.РИА Новости07:25
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Происшествия
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Космос
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В Солнечной системе ученые обнаружили космическое тело, которое по всем параметрам можно назвать шестой карликовой планетой.
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
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Депутаты Рады массово требуют отставки оскандалившегося соратника Зеленского
Руководители всех фракций в Верховной раде Украины требуют отстранить депутата президентской партии «Слуга народа» Яременко с поста главы внешнеполитического комитета.
Политика
Украина пересмотрит дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов
Загороднюк заявил, что причиной пересмотра даты разведения сил и средств являются обстрелы в районе Петровского, которые произошли 30 октября.