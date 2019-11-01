Происшествия

RT на русскомRT на русскомПолковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Об этом заявил его адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы, передаёт РИА Новости. По его словам, ответчик признаёт взыскание в доход государства 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн.
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Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.
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Коммерсантъ08:16
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Полковник ФСБ признал своими шесть миллиардов

Вести.UZ07:16
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
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Происшествия

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Коммерсантъ 10:30
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Коммерсантъ 04:55
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Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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Общество

Прокуратура требует взять с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде

В пятницу, 1 ноября, прокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с просьбой взять с режиссера Кирилла Серебренникова подписку о невыезде.
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Музыка

Группа My Chemical Romance воссоединится

Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru 00:43
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Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
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Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК 13:19
Общество

Forbes составил список самых жутких профессий

Журнал Forbes и аналитическая компания Payscale составили перечень самых жутких профессий по случаю Хеллоуина.
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Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Космос

В Солнечной системе обнаружена новая карликовая планета

В Солнечной системе ученые обнаружили космическое тело, которое по всем параметрам можно назвать шестой карликовой планетой.
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Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
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Политика

Палата представителей США приняла резолюцию о начале импичмента Трампа

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News.ru вчера в 11:54
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Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
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Lenta.ru 12:37
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Руководители всех фракций в Верховной раде Украины требуют отстранить депутата президентской партии «Слуга народа» Яременко с поста главы внешнеполитического комитета.
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Политика

Украина пересмотрит дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов

Загороднюк заявил, что причиной пересмотра даты разведения сил и средств являются обстрелы в районе Петровского, которые произошли 30 октября.
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