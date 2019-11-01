с чего всё началось

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает «РИА Новости». Черкалин частично признал исковые требования и согласился на взыскание 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн и £4 тыс.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Экономика Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1% Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.

Происшествия В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.

Армия и оружие Действия русских шокировали нежных европейцев Отмечается, что массовых атак на датчан не было, но «личный сотовый одного из солдат был взломан и «начал совершать самостоятельные действия», а два других подверглись попыткам фишинга».

Здоровье Минздрав: число врачей сократилось в 55 регионах России В 2018 году число медицинских работников сократилось в 55 регионах России. В целом количество врачей в стране выросло на 0,7 процента.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Общество Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.

Политика Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Энергетика «Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе «Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Политика В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.

Армия и оружие Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.