Происшествия

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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает «РИА Новости». Черкалин частично признал исковые требования и согласился на взыскание 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн и £4 тыс.
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Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.
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Полковник ФСБ признал своими шесть миллиардов

Вести.UZ07:16
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