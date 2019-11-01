Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве, частично признал исковые требования, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.

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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает «РИА Новости». Черкалин частично признал исковые требования и согласился на взыскание 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн и £4 тыс.

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

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