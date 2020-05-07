Происшествия
КоммерсантъПолковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки.
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с чего всё началось
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. Всего, по подсчетам СКР, он получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. 655 руб. 40 коп.Коммерсантъвчера в 18:58
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