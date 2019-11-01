Общество
Lenta.ruПолковник ФСБ признал себя миллиардером
Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката полковника Владимира Михайлова.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
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